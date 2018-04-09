Таинственная эпидемия «убивает» полицейские Ford в США

В Департаменте полиции Западного побережья Палм-Бич столкнулись с невероятной и доселе невиданной проблемой: сразу на 13 полицейских машин марки Ford оказались обездвижены по невыясненной причине. Об инциденте сообщил телеканал WPTV.

Поломка 13 полицейских автомобилей Ford произошла в течение одной календарной недели. У машин разных моделей отказали моторы. Версия о саботаже местными властями пока не отвергается, однако служители правопорядка имеют основания в ней усомниться: перемещение проблемных транспортных средств отслеживалось через GPS — непосредственно перед поломкой они не оказывались в одном и том же месте.

Непосредственно перед отказом силовой установки на автомобилях не загорались предупреждения о неисправности, а в картерах двигателей обнаруживался повышенный уровень масла. Любопытно и ещё одно обстоятельство: все сломавшиеся автомобили моделей Taurus и Explorer оснащены одним и тем же силовым агрегатом — 3,7-литровым Duratec. На данный момент это единственная зацепка к разгадке таинственной эпидемии.

Все машины были относительно новыми и наездили порядка 25 тыс. миль. По мнению экспертов, к проблемам могло привести «неправильное» топливо с повышенным содержанием этанола (такое топливо активно используется в США). Не исключается пока и версия о производственном дефекте самих силовых агрегатов.