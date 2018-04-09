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«Люди посыпались на пол»: в Самаре под суд отправили водителя маршрутки, который снес столб
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«Люди посыпались на пол»: в Самаре под суд отправили водителя маршрутки, который снес столб 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре перед судом предстанет 47-летний водитель маршрутки. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров.
— 10 июня прошлого года мужчина управлял микроавтобусом Hyundai. Около 16:30 на Ново-Вокзальной он не справился с управлением и въехал в столб, — рассказали в прокуратуре Самары.
Автобус врезался в столб
Правоохранители рассказывали, что после аварии водитель не смог внятно объяснить, что произошло. Но во время следствия мужчина признал свою вину полностью.
По словам пассажиров, когда машина наехала на бордюр, они немного подпрыгнули в салоне. От удара многие не удержались на сиденьях и упали на пол.
В результате аварии сильнее всего пострадали три пассажира маршрутки. Несовершеннолетнего мальчика врачи отправили в больницу с закрытым переломом правой ноги. Также помощь медиков потребовалась двум женщинам. Одна из них получила открытый перелом правой ноги. У другой медики диагностировали закрытую травму живота.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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