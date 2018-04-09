В Сайгоне затонул катер из Вунгтау

Катер, следовавший по маршруту Вунгтау-Кан Гио-Хошимин, частично затонул из-за удара о неизвестный предмет во время швартовки в Сайгоне

На борту находилось 42 пассажира. Никто из них не пострадал. Все были вывезены на берег после аварии. До изначального места назначения их довезли на специально мобилизованных автомобилях.

Сейчас компетентные агентства работают с компанией-владелицей судна GreenlinesDP и пытаются спасти лодку.

Маршрут Вунгтау-Кан Гио-Хошимин был введен 10 февраля. На данный момент его обслуживает 10 кораблей.

Источник: Tuoi Tre News