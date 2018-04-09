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«Вообще жесть, весь университет сбежался». Фура сгорела на проспекте Гагарина
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«Вообще жесть, весь университет сбежался». Фура сгорела на проспекте Гагарина 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с места происшествия из социальной сети. «Вообще жесть, весь университет сбежался». Фура сгорела на проспекте Гагарина
Грузовой автомобиль загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло днём рядом с остановкой «Университет».
О возгорании сообщили очевидцы в социальной сети. «Проспект Гагарина. Загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются», — написал неизвестный в группе ЧП | ДТП Нижний Новгород в социальной сети.
«Вообще жесть, весь Университет сбежался», — написал в комментариях Владимир Андреевич.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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