Фото с места происшествия из социальной сети. «Вообще жесть, весь университет сбежался». Фура сгорела на проспекте Гагарина
Грузовой автомобиль загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло днём рядом с остановкой «Университет».
О возгорании сообщили очевидцы в социальной сети. «Проспект Гагарина. Загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются», — написал неизвестный в группе ЧП | ДТП Нижний Новгород в социальной сети.
«Вообще жесть, весь Университет сбежался», — написал в комментариях Владимир Андреевич.
Обстоятельства происшествия уточняются.