«Вообще жесть, весь университет сбежался». Фура сгорела на проспекте Гагарина

Фото с места происшествия из социальной сети. «Вообще жесть, весь университет сбежался». Фура сгорела на проспекте Гагарина

Грузовой автомобиль загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло днём рядом с остановкой «Университет».

О возгорании сообщили очевидцы в социальной сети. «Проспект Гагарина. Загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются», — написал неизвестный в группе ЧП | ДТП Нижний Новгород в социальной сети.

«Вообще жесть, весь Университет сбежался», — написал в комментариях Владимир Андреевич.

Обстоятельства происшествия уточняются.