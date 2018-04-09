Девушка на иномарке сбила 5-летнего велосипедиста в Автозаводском районе

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около 16 часов 8 апреля на улице Мостоотряд. Девушка 1993 г.р. (водительский стаж три года), управляя автомобилем « Киа Рио», совершила наезд на велосипедиста, который перемещался по проезжей части дороги.

В результате ДТП пострадал мальчик 2012 г.р. Он госпитализирован.

Отмечается, что юный велосипедист находился на улице в сопровождении матери.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Автозаводском районе был сбит иномаркой 8-летний велосипедист.