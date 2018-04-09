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Девушка на иномарке сбила 5-летнего велосипедиста в Автозаводском районе
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Девушка на иномарке сбила 5-летнего велосипедиста в Автозаводском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около 16 часов 8 апреля на улице Мостоотряд. Девушка 1993 г.р. (водительский стаж три года), управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на велосипедиста, который перемещался по проезжей части дороги.
В результате ДТП пострадал мальчик 2012 г.р. Он госпитализирован.
Отмечается, что юный велосипедист находился на улице в сопровождении матери.
Ранее сообщалось, что 5 апреля в Автозаводском районе был сбит иномаркой 8-летний велосипедист.
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