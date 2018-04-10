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Фургон сбил мужчину на тротуаре в Автозаводском районе (ВИДЕО)
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Фургон сбил мужчину на тротуаре в Автозаводском районе (ВИДЕО) 

Vgoroden.ru 49 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
27-летний мужчина попал под колеса фургона на тротуаре в Автозаводском районе. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Дорожный инцидент произошел 9 апреля около 20.14 в районе дома № 1 по улице Краснодонцев. 65-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Пежо». В результате «Пежо» сбил мужчину, стоящего на тротуаре.
Напомним, фура насмерть сбила мужчину на переходе в Балахне.
Фото и видео: vk.com
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