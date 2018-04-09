Мужчина и женщина задохнулись в гараже в Южном Бутове

«Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины, тела которых обнаружили в салоне автомобиля в гараже на юго-западе столицы». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России Юлию Иванову.

«В воскресенье, 8 апреля, в салоне автомобиля, находящегося в гараже, расположенном на ул. Аллея Витте, были обнаружены тела мужчины и женщины. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, молодая пара задохнулась выхлопными газами», — рассказала собеседница агентства.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Также следователи назначили необходимые судебные экспертизы.