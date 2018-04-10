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По улице Дзержинского ограничат движение
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По улице Дзержинского ограничат движение 

Казанский Портал 1 час назад
В эту субботу, 14 апреля ограничат движение по улице Дзержинского у дома №6. Ограничение продлится до пятницы, 20 апреля.
С 21 по 27 апреля закроется проезжая часть и тротуар у дома №5 по этой же улице.
Временные неудобства связаны со строительством канализации и водопровода. Водителей просят следовать требованиям временных знаков.
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