В Туркмении полицейские начали штрафовать пешеходов в наушниках

Правоохранительные органы Туркменистана с начала апреля стали штрафовать пешеходов, слушающих музыку в наушниках. Полицейские объясняют это тем, что люди не слышат проезжающих мимо автомобилей и это зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям, сообщают

"Альтернативные новости Туркменистана"

Издание со ссылкой на жителей Ашхабада пишет о том, что полицейские ссылаются на «новое положение», когда штрафуют горожан. О каком именно законодательном акте идет речь, при этом не уточняется.

"В воскресенье, 8 апреля, я переходил проспект Махтумкули близ посольства США. На той стороне дороге меня остановил пеший патруль и потребовал пройти в опорный пункт для оформления штрафа. В отделение идти не хотелось, да и времени не было, поэтому с полицейским мы «договорились» на месте — 20 манатов (680 рублей. — Прим. NEWSru.com ), и никакого нарушения не было", — рассказал один из жителей туркменской столицы.

По его словам, полицейские объясняют свои действия тем, что им было дано указание «сверху» штрафовать пешеходов, чьи «уши закрыты наушниками». Сообщается, что якобы на самом деле вышел соответствующий приказ министра внутренних дел Искандера Муликова с целью снижения количества ДТП на дорогах.

Информационное агентство

"Фергана", в свою очередь, отмечает, что если это не просто способ туркменских полицейских «собрать» побольше штрафов без протокола, то запрет на прослушивание музыки пополнит череду оригинальных табу, введенных в последние годы в Туркменистане для борьбы с ДТП.

Журналисты напоминают, что весной 2015 года в стране был введен запрет на ввоз в страну автомобилей без подушек безопасности. В декабре прошлого года местные власти запретили вождение автомобилей женщинам.