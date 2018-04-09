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Не менее 26 детей погибли в упавшем с обрыва автобусе в Индии
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Не менее 26 детей погибли в упавшем с обрыва автобусе в Индии 

360tv.ru 1 час назад
В индийском штате Химачал‐Прадеш на севере страны автобус, перевозивший учащихся одной из школ, упал в ущелье и перевернулся. Местные СМИ сообщают о как минимум 26 погибших при этом школьниках, которые были в автобусе в момент его падения.
Kangra school bus accident #UPDATE: Death toll rises to 26. #HimachalPradesh
— ANI (@ANI) 9 апреля 2018 г.
Новостное агентство ANI сообщило в своем Twitter, что число погибших детей достигло 26. Один из комментаторов заявил, что причиной трагедии могла быть низкая квалификация водителей. По его словам, он сам был свидетелем того, как в стремлении сэкономить руководство индийских школ нанимает на работу низкоквалифицированный персонал.
Отмечается, что в упавшем в ущелье автобусе находились учащиеся пятых и младших классов частной школы.
В США школьный автобус остался без крыши в результате столкновения транспорта с опорами моста. Согласно информации полиции, в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе. При этом многие из них получили серьезные травмы. Из-за столкновения крыша автобуса была снесена, уточнила "Газета.ru".
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