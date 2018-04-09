Не менее 26 детей погибли в упавшем с обрыва автобусе в Индии

В индийском штате Химачал‐Прадеш на севере страны автобус, перевозивший учащихся одной из школ, упал в ущелье и перевернулся. Местные СМИ сообщают о как минимум 26 погибших при этом школьниках, которые были в автобусе в момент его падения.

Kangra school bus accident #UPDATE: Death toll rises to 26. #HimachalPradesh

— ANI (@ANI) 9 апреля 2018 г.

Новостное агентство ANI сообщило в своем Twitter, что число погибших детей достигло 26. Один из комментаторов заявил, что причиной трагедии могла быть низкая квалификация водителей. По его словам, он сам был свидетелем того, как в стремлении сэкономить руководство индийских школ нанимает на работу низкоквалифицированный персонал.

Отмечается, что в упавшем в ущелье автобусе находились учащиеся пятых и младших классов частной школы.