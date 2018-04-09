На Старой Сортировке Lada Granta врезалась в пассажирский автобус

На перекрёстке Технической и Расточной Lada Granta врезалась в пассажирский автобус № 082, сообщают читатели Е1.RU.

— Я подошёл, когда уже стояли оба автомобиля, — рассказал Е1.RU Евгений. — Из разговоров между водителями понял, что Granta занесло по мокрому асфальту, голос водителя Granta был пьяный, или у него проблемы с речью.

Судя по сервису Яндекс. Карты, из-за ДТП образовалась пробка.

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