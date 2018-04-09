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На Старой Сортировке Lada Granta врезалась в пассажирский автобус
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На Старой Сортировке Lada Granta врезалась в пассажирский автобус 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На перекрёстке Технической и Расточной Lada Granta врезалась в пассажирский автобус № 082, сообщают читатели Е1.RU.
— Я подошёл, когда уже стояли оба автомобиля, — рассказал Е1.RU Евгений. — Из разговоров между водителями понял, что Granta занесло по мокрому асфальту, голос водителя Granta был пьяный, или у него проблемы с речью.
Судя по сервису Яндекс. Карты, из-за ДТП образовалась пробка.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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