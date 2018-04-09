Воронежские судебные приставы оставили без авто женщину, у которой нет никаких долгов 

Машину забрали за долги предыдущего владельца. Судебные приставы изъяли за долги автомобиль Mazda. В этом нет ничего необычного, если бы не одно «но». Хозяйка авто ничего никому не должна, поэтому появление судебных приставов и полиции, стало для неё полной неожиданностью. Узнав, что автомобиль придётся отдать, женщина закрылась в нём и проплакала несколько часов. Впрочем, ей некого винить, кроме себя. Получив машину несколько лет назад, она не оформила его на себя и юридически Mazda всё это время принадлежала предыдущему владельцу. А он должен 600 тысяч рублей. Автомобиль нашли аж в Волгоградской области — теперь он будет продан в счёт погашения долга. — Вообще автомобили продаются. Это не проблема, если это хорошее, ликвидное имущество, то оно продается. Мы снимем все свои запреты, аресты и имущество будет уже перерегистрировано на владельца, нового, — рассказала начальник Центрального районного отдела судебных приставов Татьяна Бакутина.