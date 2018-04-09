Ещё
Только под угрозой ареста автомобиля жительница Вытегры согласилась погасить долг
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»

Только под угрозой ареста автомобиля жительница Вытегры согласилась погасить долг 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
На крайнюю меру судебные приставы пошли из-за того, что владелица автомобиля не выполняла решение суда: закон обязал женщину выплатить другому жителю Вытегры почти 250 тысяч рублей.
Такую сумму полагалось возместить за 1/3 доли, которая находилась в праве общей долевой собственности. Однако женщина не спешила выполнять решение суда и накопила взысканий еще на 17 тысяч рублей.
Не желая расстаться с автомобилем, женщина погасила весь долг, который на тот момент составил почти 300 тысяч рублей, пояснили в группе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Вологодской области.
Вологда.рф: последние новости
Тяжелую травму шеи получил водитель на трассе под Вытегрой Легковушка протаранила пассажирский автобус в Вологде Вологодских школьников научили мастерить фликеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией34
Гаишник не достучался до Бастрыкина76
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»4
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику7
Пьяный кандидат наук ехал по встречке4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение