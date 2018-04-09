Только под угрозой ареста автомобиля жительница Вытегры согласилась погасить долг

На крайнюю меру судебные приставы пошли из-за того, что владелица автомобиля не выполняла решение суда: закон обязал женщину выплатить другому жителю Вытегры почти 250 тысяч рублей.

Такую сумму полагалось возместить за 1/3 доли, которая находилась в праве общей долевой собственности. Однако женщина не спешила выполнять решение суда и накопила взысканий еще на 17 тысяч рублей.

Не желая расстаться с автомобилем, женщина погасила весь долг, который на тот момент составил почти 300 тысяч рублей, пояснили в группе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Вологодской области.