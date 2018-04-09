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Во Владивостоке пенсионерка заплатила мошенникам 200 тысяч рублей, чтобы её внучку «отпустили» из полиции
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«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»

Во Владивостоке пенсионерка заплатила мошенникам 200 тысяч рублей, чтобы её внучку «отпустили» из полиции 

Prim.News 1 час назад
Пожилая жительница Владивостока пострадала от действий телефонных мошенников.
Как сообщает Vl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в дневное время 78-летней женщины позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее внучка совершила ДТП с погибшими, поэтому ей грозит длительный тюремный срок.
Однако он добавил, что вопрос можно «решить» положительно, если женщина заплатит 200 тысяч рублей. В итоге пенсионерка отдала эти деньги мужчине, который приехал к ней.
Когда выяснилось, что это обман, пожилая горожанка обратилась с заявлением в полицию и рассказала о случившемся.
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