Во Владивостоке пенсионерка заплатила мошенникам 200 тысяч рублей, чтобы её внучку «отпустили» из полиции 

Пожилая жительница Владивостока пострадала от действий телефонных мошенников.
Как сообщает Vl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в дневное время 78-летней женщины позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее внучка совершила ДТП с погибшими, поэтому ей грозит длительный тюремный срок.
Однако он добавил, что вопрос можно «решить» положительно, если женщина заплатит 200 тысяч рублей. В итоге пенсионерка отдала эти деньги мужчине, который приехал к ней.
Когда выяснилось, что это обман, пожилая горожанка обратилась с заявлением в полицию и рассказала о случившемся.