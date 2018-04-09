Мужчина устроил стрельбу из ружья у вокзала в Свердловской области

Житель города Камышлов Свердловской области 8 апреля рано утром открыл стрельбу недалеко от железнодорожного вокзала в поселке Троицкий. Об этом сообщило издание Tagilcity.ru. Информация о том, что неизвестный мужчина открыл огонь из окна автомобиля Toyota , почти сразу же поступила сотрудникам Росгвардии. К тому моменту, когда правоохранители прибыли на место происшествия, стрелок успел скрыться с места преступления. Через некоторое время его обнаружили около магазина алкогольной продукции. Увидев сотрудников Росгвардии, мужчина выкинул ружье из окна автомобиля и попытался уйти от погони, однако был задержан. В результате происшествия ни один человек не пострадал. В настоящее время 22-летний житель Камышлова находится в отделе полиции. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.