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Полицейские и спасатели сняли петербуржца со льдины
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Полицейские и спасатели сняли петербуржца со льдины 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских и экстренных служб удалось избежать серьезных последствий инцидента у Египетского моста.
Сегодня около 13.30 в полицию поступило сообщение о том, что на льду реки Фонтанки рядом с Египетским мостом находится мужчина, который ведет себя агрессивно.
Сотрудники 1 отдела полиции Адмиралтейского района незамедлительно прибыли на место происшествия. Совместно со спасателями они уговорили мужчину успокоиться и проводили его на берег.
В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину передали медикам. По факту случившегося проводится проверка.
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