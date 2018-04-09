Полицейские и спасатели сняли петербуржца со льдины

Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских и экстренных служб удалось избежать серьезных последствий инцидента у Египетского моста.

Сегодня около 13.30 в полицию поступило сообщение о том, что на льду реки Фонтанки рядом с Египетским мостом находится мужчина, который ведет себя агрессивно.

Сотрудники 1 отдела полиции Адмиралтейского района незамедлительно прибыли на место происшествия. Совместно со спасателями они уговорили мужчину успокоиться и проводили его на берег.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину передали медикам. По факту случившегося проводится проверка.