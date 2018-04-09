Под Орлом водитель устроил гонки с ДПС, пошел на таран и подрался

В канун Пасхи на территории Орловского района водитель решил сыграть в догонялки с ДПС . Это закончилась дорожно-транспортным происшествием и потасовкой, сообщает «Орловское информбюро».

По словам правоохранителей, они увидели «Ниву», водитель которой вел себя неадекватно. Требование остановиться мужчина не выполнил. Автоинспекторы предположили, что человек за рулем пьян. Они предприняли меры, чтобы остановить подозрительную машину. Когда патрульное авто «прижимало» в районе в поселке Плещеево «Ниву» к обочине, произошло столкновение.

Это нарушителя не остановило. Выйдя из машины, водитель попытался затеять с инспекторами потасовку, поэтому пришлось применять физическую силу. Медосвидетельствование подтвердило предположение, что мужчина был пьян. Ни инспекторы, ни сам нарушитель в результате ДТП не пострадали.