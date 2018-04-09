Пьяный самарец нарушил ПДД 118 раз. Лихача задержали и сняли на видео

Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который ранее нарушал правила дорожного движения 118 раз. Об этом пишет РИА «Новости»

На видеозаписи запечатлено, как мужчина во время допроса на месте задержания дерзко разговаривает с сотрудниками ГИБДД. Самарец назвался кандидатом юридических наук. Кроме того, на записи видно, как пьяный водитель легковушки мчится по ночной Самаре, лишь чудом не выезжая на встречную полосу.

О лихаче в ГИБДД сообщили активисты «Ночного патруля».

Спустя 15 минут транспортное средство было остановлено полицейскими. У водителя автомашины — мужчины 1965 года рождения — имелись все признаки алкогольного опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка, неадекватное поведение… От прохождения медосвидетельствования на месте и в специальном учреждении он отказался

— ГИБДД.

Собеседник агентства в ГИБДД уточнил, что в отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Выяснилось, что водительский стаж самарца составлял 17 лет. За это время он привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 118 раз.

Активисты «Ночного патруля» утверждают, что задержанный водитель является бывшим проректором Самарского государственного университета Александром Кудряшовым . Однако в пресс-службе

вуза утверждают, что человек с такими именем и фамилией никогда не входил в состав администрации университета.

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