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В Москве начали реконструировать развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе
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В Москве начали реконструировать развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе 

RT на русском 59 минут назад
В Москве началась реконструкция развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, сообщает «Утро.ру».
Строительство и модернизацию планируется закончить в течение трёх лет.
Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал, что работы предусматривают перестройку участка МКАД длиной 1,2 км, существующей эстакады через кольцевую дорогу, возведение проездов и двух путепроводов.
Также запланировано строительство надземного пешеходного перехода и установка шумозащитных экранов.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская».
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