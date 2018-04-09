В Москве начали реконструировать развязку на пересечении МКАД и Бесединского шоссе

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская».

Также запланировано строительство надземного пешеходного перехода и установка шумозащитных экранов.

Строительство и модернизацию планируется закончить в течение трёх лет.

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