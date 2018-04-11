На стройке в Печатниках обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

На стройке в районе Печатники был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, информирует агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На ул. Шоссейной в районе д. 1В на территории стройки метрополитена обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Вокруг выставлено оцепление», — говорится в сообщении.

На месте обнаружения снаряда работали саперы.

Ранее в ЮВАО снаряды ВОВ находили около года назад — 13 июня 2017 года сторож парка «Кузьминки-Люблино» обнаружил несколько снарядов, которые находились вдали от пешеходной зоны. (то)