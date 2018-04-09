В полчетвертого четверка перекрыла Текучева 

Сегодня, 9 апреля, в 15:25 на пересечении Текучева\Доломановский столкнулись сразу четыре автомобиля: Volvo, Lada Largus, ВАЗ 2109 и ВАЗ 2107. Из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции автомобили собрались «паровозиком», на узкой улице это полностью парализовало движение. Сразу образовался километровый затор, скорость движения машин не превышала 3 км\ч.
По факту ДТП ведется проверка сотрудниками ГИБДД, пострадавших нет. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.пробки движение восстановлено, пробки на дорогах города оцениваются 4 балла.