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В полчетвертого четверка перекрыла Текучева
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В полчетвертого четверка перекрыла Текучева 

Деловое сообщество 31 минуту назад
Сегодня, 9 апреля, в 15:25 на пересечении Текучева\Доломановский столкнулись сразу четыре автомобиля: Volvo, Lada Largus, ВАЗ 2109 и ВАЗ 2107. Из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции автомобили собрались «паровозиком», на узкой улице это полностью парализовало движение. Сразу образовался километровый затор, скорость движения машин не превышала 3 км\ч.
По факту ДТП ведется проверка сотрудниками ГИБДД, пострадавших нет. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.пробки движение восстановлено, пробки на дорогах города оцениваются 4 балла.
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