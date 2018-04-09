Ещё
В ДТП под Тюменью пострадала маленькая девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»

В ДТП под Тюменью пострадала маленькая девочка 

Уральский меридиан 20 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 8 апреля, у дома №7 на улице Гагарина в поселке Винзили произошло столкновение «Лады» и «Дэу Нексии». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 4-летняя девочка.
«Водитель «Лады» врезался в стоящую «Нексию» и скрылся с места происшествия. У четырехлетней пассажирки, находившейся в «Дэу Нексии», медики диагностировали ушиб головы. Ребенок перевозился в детском кресле», — сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
Уральский меридиан: последние новости
За один день свердловские автоинспекторы поймали 75 пьяных водителей В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте Пьяный новоуренгоец спровоцировал аварию с пострадавшими
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией34
Гаишник не достучался до Бастрыкина76
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»3
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику7
Пьяный кандидат наук ехал по встречке4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение