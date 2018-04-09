В ДТП под Тюменью пострадала маленькая девочка 

Вчера, 8 апреля, у дома №7 на улице Гагарина в поселке Винзили произошло столкновение «Лады» и «Дэу Нексии». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 4-летняя девочка.
«Водитель «Лады» врезался в стоящую «Нексию» и скрылся с места происшествия. У четырехлетней пассажирки, находившейся в «Дэу Нексии», медики диагностировали ушиб головы. Ребенок перевозился в детском кресле», — сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.