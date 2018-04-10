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Пробки на дорогах Москвы достигли семи баллов
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Пробки на дорогах Москвы достигли семи баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения образовались при выезде из города на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Киевском и Варшавском шоссе, а также на Октябрьском проспекте. Основная загруженность МКАД зафиксирована на северо-западе (в районах Левобережный и Строгино), западе (в районах Кунцево и Крылатское), севере (район Дмитровский), юго-западе (в районе Теплый Стан), юге (в районе Бирюлево Восточное), в также на юго-востоке и востоке магистрали (в районах Выхино-Жулебино и Восточное Измайлово соответственно).
В пределах МКАД автомобильные заторы отмечены на Шоссе Энтузиастов, Варшавском шоссе, на Ленинском проспекте, ул. Мосфильмовская и дублере Ленинградского проспекта.
Третье транспортное кольцо загружено по всей его протяженности за исключением участков в районах Басманный, Нижегородский и Донской.
В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Садовнической и Серебрянической набережных, на Новой площади, в Театральном проезде, на ул. Варварка, Мясницкая, Тверская, Неглинная, Большая Никитская, Пречистенка, Большая Дмитровка, Солянка, на Рождественском, Чистопрудном и Яузском бульварах.
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