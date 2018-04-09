Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли пяти баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения образовались при выезде из города на Ленинградском, Минском и Киевском шоссе. Основная загруженность МКАД зафиксирована на северо-западе (в районе Строгино) и западе (в районе Крылатское), юго-западе (в районе Теплый Стан), юге (в районе Бирюлево Восточное), в также на юго-востоке и востоке магистрали (в районах Выхино-Жулебино и Вешняки соответственно).

В пределах МКАД автомобильные заторы отмечены на Алтуфьевском шоссе, Кутузовском проспекте и ул. Профсоюзная.

Третье транспортное кольцо загружено по всей его протяженности, за исключением участков в районах Таганский, Басманный и Пресненский.

В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой и Садовнической набережных, на ул. Варварка, Солянка, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, Неглинная, Остоженка, Большая Якиманка (в сторону центра), а также в Соймоновском проезде.