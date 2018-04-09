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В Петербурге подросток с приступом острого аппендицита сбежал из больницы
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В Петербурге подросток с приступом острого аппендицита сбежал из больницы 

Свободная пресса 1 час назад
Удивительный случай произошёл минувшей ночью в одной из детских городских больниц Санкт-Петербурга.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ, 15-летний житель Северной столицы самовольно покинул медицинское учреждение. В этом не было бы ничего сенсационного, если бы незадолго до побега у мальчика не диагностировали приступ острого аппендицита. При этом подросток находился в тяжёлом состоянии.
Но несмотря на это, всё-таки смог сбежать из лечебного бокса. Поэтому провести ему операцию врачи так и не успели.
В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и устанавливают местонахождение больного.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о похожем случае, который произошёл в начале апреля в Великом Новгороде.
Здесь мужчина был доставлен в первую клиническую больницу на карете «Скорой помощи», однако самовольно решил покинуть учреждение. Отказ от госпитализации он, по утверждению медиков, не написал. На улице ему вновь стало плохо и через некоторое время пациент скончался.
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