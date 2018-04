Знаменитый владивостокский автоподставщик пересел на новый автомобиль и уже совершил на нем несколько дорожных аварий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Экипажи ДПС».

Вскоре на автомобильном портале Drom.ru появилось объявление о продаже Skyline. Причем продавалась машина в Хабаровске. Судя по всему, автомобилисту удалось осуществить задуманное. Теперь он ищет жертв на новом авто.

A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Apr 8, 2018 at 8:07pm PDT