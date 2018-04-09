Вместо Skyline — Cima: знаменитый автоподставщик снова бьет авто во Владивостоке

Знаменитый владивостокский автоподставщик пересел на новый автомобиль и уже совершил на нем несколько дорожных аварий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Экипажи ДПС».

Ранее сообщалось, что во Владивостоке ищут пострадавших от действий автоподставщика на Nissan Skyline, который намеренно устраивает ДТП для получения солидной страховой выплаты. По некоторым данным, за последние четыре месяца число дорожных аварий, которые устроил этот автомобилист, перевалило «уже за десяток».

Вскоре на автомобильном портале Drom.ru появилось объявление о продаже Skyline. Причем продавалась машина в Хабаровске. Судя по всему, автомобилисту удалось осуществить задуманное. Теперь он ищет жертв на новом авто.

«Помните серый Skyline, который бился каждую неделю, умышленно въезжая в автомобили? Так вот теперь он пересел на Nissan Cima и продолжил свое грязное дело. Этот автомобиль за месяц совершил уже не одно и не два ДТП, пацаны работают, че тут говорить», — пишут в паблике «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, одно из таких ДТП произошло накануне на Русской, 40. Honda Fit стоял и пропускал автомобили, а Cima, не тормозя, въехала в малолитражку, якобы водитель Nissan не видел ее.