В Воронеже в ночь на среду ремонтируют Северный мост и еще 4 улицы

В Воронеже стартовал ремонт дорог после зимы. Работы ведут ночью — с 22:00 до 6:00, чтобы не мешать горожанам.

В ночь на среду, 11 апреля, в Воронеже ведут фрезерование Северного моста в сторону центра города. Также идет демонтаж бордюров на улице Кольцовской. Счищают асфальт и на проезде от улицы Остужева к улице Димитрова.

В поселке Первое мая идет фрезерование на улице Центральной. А на улице Цимлянской идет демонтаж бордюрного камня.

Отметим, что в 2018 году полное обновление получат 100 улиц Воронежа.

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