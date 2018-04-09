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Вертолет эвакуирует девушку, пострадавшую в ДТП на Братиславской улице в Москве
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Вертолет эвакуирует девушку, пострадавшую в ДТП на Братиславской улице в Москве 

РИАМО 1 час назад
Автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу, медицинский вертолет эвакуирует пострадавшую, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Братиславская к дому №34, где произошло ДТП. Пешеход был сбит на пешеходном переходе. В данный момент пострадавшую девушку эвакуируют на санитарном вертолете ГКУ «Московский авиационный центр» в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту пострадавшую сопровождает авиамедицинская бригада.
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