Вертолет эвакуирует девушку, пострадавшую в ДТП на Братиславской улице в Москве

Автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу, медицинский вертолет эвакуирует пострадавшую, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Братиславская к дому №34, где произошло ДТП. Пешеход был сбит на пешеходном переходе. В данный момент пострадавшую девушку эвакуируют на санитарном вертолете ГКУ «Московский авиационный центр» в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшую сопровождает авиамедицинская бригада.