«Дерзкий»: в Сети осудили сбитого таксистом инвалида-колясочника

Пользователи не одобрили поведение инвалида, коляску которого опрокинул разъяренный таксист, тронувшись на машине вперед. Видео инцидента в Благовещенске появилось в Сети.

По словам инвалида, он попросил таксиста подвезти его, но тот отказался. Тогда безногий мужчина выхватил нож и начал бить им по автомобилю. Когда он ударил по боковому зеркалу, водитель не выдержал, он тронулся с места вперед и сбил колясочника.

Инвалид упал на асфальт, тогда в конфликт вмешались очевидцы. Водитель вызвал полицию, он сообщил, что его атаковал инвалид с ножом. Полицейские действительно обнаружили пять дырок в корпусе машины.

Как сообщает kp.ru, по факту наезда на коляску инвалида заявлений в полицию не поступало. Но так как видеоматериалы с инцидентом попали в социальные сети, их передадут в городское отделение ГИБДД

Некоторые пользователи пожалели мужчину в коляске. Они отметили, что у таксиста «не было оснований, чтобы не везти инвалида», «Это очень грубо, по отношению к таким людям (инвалидам). Ведь никто не знает, что будет у него завтра», — написали в комментариях к видео.

Однако большинство пользователей встало на сторону водителя такси. Одна благовещенка написала, что часто видит этого инвалида, который «специально перед близко идущим транспортом выкатывает на дорогу», по ее словам, один водитель остановился и насильно откатил его до тротуара, «он делал это раза четыре».

«Катался по этой дороге и матерился как бешеный, прямо видно, что агрессивный! Как он по всему городу передвигается, не пойму! Его то тут, то там видят», — отметила другая горожанка в комментариях в соцсетях.