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КАД в Петербурге встал в 11-километровой пробке
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КАД в Петербурге встал в 11-километровой пробке 

АиФ Санкт-Петербург 42 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
КАД в Петербурге стоит в рекордных пробках. Многокилометровые заторы образовались на кольцевой утром в среду, 11 апреля.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», самый серьезный затор появился на внутреннем кольце, от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Там вереница автомобилей растянулась аж на 11 километров. Вторая гигантская пробка — от Софийской улицы до Пулковского шоссе. Ее длина составляет 8 километров.
По словам очевидцев, причиной 8-километрового затора стала авария с фурой на Софийской улице рядом с КАД.
Также из-за дорожных работ движение затруднено на Троицком мосту и набережных, стрелке Васильевского острова, набережной Обводного канала и Дворцовом мосту.
Водителей просят по возможности пользоваться объездными путями.
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