КАД в Петербурге встал в 11-километровой пробке

КАД в Петербурге стоит в рекордных пробках. Многокилометровые заторы образовались на кольцевой утром в среду, 11 апреля.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», самый серьезный затор появился на внутреннем кольце, от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Там вереница автомобилей растянулась аж на 11 километров. Вторая гигантская пробка — от Софийской улицы до Пулковского шоссе. Ее длина составляет 8 километров.

По словам очевидцев, причиной 8-километрового затора стала авария с фурой на Софийской улице рядом с КАД.

Также из-за дорожных работ движение затруднено на Троицком мосту и набережных, стрелке Васильевского острова, набережной Обводного канала и Дворцовом мосту.

Водителей просят по возможности пользоваться объездными путями.