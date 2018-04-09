В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус

На данный момент, по словам источника, состояние водителя медики оценивают как удовлетворительное. Выстрелы производились предположительно их травматического оружия. Проводится проверка.

ТАСС: последние новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с участием автобуса и электрички в Крыму

СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП

СМИ: автомобиль въехал в группу людей в Мюнстере, есть погибшие