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В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус
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В Ленинградской области неизвестные обстреляли микроавтобус 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли микроавтобус в городе Сосновый бор Ленинградской области вечером в понедельник. Как в сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в микроавтобусе находились 10 человек, водителя госпитализировали.
"Выстрелы в сторону микроавтобуса Ford Transit были произведены из легкового автомобиля Mitsubishi Lancer в Сосновом бору у дома 64 по проспекту Героев. По предварительной информации, в результате пострадал водитель микроавтобуса. Его госпитализировали с пулевым ранением лопатки", — сказал собеседник агентства.
На данный момент, по словам источника, состояние водителя медики оценивают как удовлетворительное. Выстрелы производились предположительно их травматического оружия. Проводится проверка.
ТАСС: последние новости
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