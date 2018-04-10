Ещё
На Мальте автобус с туристами врезался в дерево: есть жертвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Мальте автобус с туристами врезался в дерево: есть жертвы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: NEWS.BCM.ru
На Мальте в аварии с двухэтажным экскурсионным автобусом погибли два туриста и 50 пострадали, передает "Интерфакс".
По данным местных СМИ, во время экскурсии по мальтийскому городу Зуррик двухэтажный автобус врезался в низко висящие ветви дерева. В результате пострадали 50 человек, шесть из которых находятся критическом состоянии. Находившиеся на верхней палубе автобуса — 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка, погибли.
Пострадавшие госпитализированы, среди них 12 детей. Шестеро туристов из Великобритании, Италии и Германии находятся в критическом состоянии.
По данным полиции, автобусом управлял 24-летний мужчина, это была его первая рабочая смена с прошлого лета. Обстоятельства ЧП выясняются.
Двухэтажные экскурсионные автобусы — пользуются большой популярностью во многих городах мира. Они объезжают главные достопримечательности в сопровождении аудиогида, а туристы, купив билет, могут неограниченно выходить из автобуса и вновь садиться на него.
Вести.Ru: последние новости
Смертельное ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму: число раненых выросло в три раза В Таиланде разбился автобус с рабочими Регистратор запечатлел момент внезапного ДТП на западе Москвы
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
В России стартуют продажи XC40
Названы самые надежные автомобили
Volkswagen представил новый седан
Что может Renault Duster на льду
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение