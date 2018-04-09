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На Мальте в ДТП погибли два туриста, еще 50 получили травмы
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На Мальте в ДТП погибли два туриста, еще 50 получили травмы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Два туриста погибли и еще 50 людям понадобилась медицинская помощь в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в мальтийском городе Зуррик, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Феарне (Chris Fearne).
Автобус проехал под низко расположенными ветвями дерева, которые задели туристов, сидящих на втором открытом этаже, сообщает издание со ссылкой на источники.
Двое — 62-летний турист из Бельгии и 37-летняя туристка из Испании погибли на месте. Шесть человек получили серьезные травмы, трое из которых, два мальчика и мужчина, — британцы, еще двое — женщины из Германии и Италии. Национальность шестого серьезно пострадавшего туриста устанавливается.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 49 туристам-иностранцам и водителю автобуса, жителю Мальты.
Премьер-министр Джозеф Мускат принес свои соболезнования семьям погибших.
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