В Тольятти рабочий сорвался с крыши при чистке снега

В Тольятти помощь медиков понадобилась местному жителю, который упал с высоты. Как сообщили 63.ru на городской станции скорой помощи автограда, это произошло на улице Спортивной.

— 29-летний мужчина чистил крышу от снега и сорвался вниз. Мужчину госпитализировали с травмами таза, — рассказали медики.

Еще одно падение с высоты медики зафиксировали в Автозаводском районе. На улице Маршала Жукова мужчина сорвался с шестого этажа.