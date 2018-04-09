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В Тольятти рабочий сорвался с крыши при чистке снега
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В Тольятти рабочий сорвался с крыши при чистке снега 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Тольятти помощь медиков понадобилась местному жителю, который упал с высоты. Как сообщили 63.ru на городской станции скорой помощи автограда, это произошло на улице Спортивной.
— 29-летний мужчина чистил крышу от снега и сорвался вниз. Мужчину госпитализировали с травмами таза, — рассказали медики.
Еще одно падение с высоты медики зафиксировали в Автозаводском районе. На улице Маршала Жукова мужчина сорвался с шестого этажа.
Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью. Житель Тольятти скончался до прибытия скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах его смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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