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В массовом ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек, в том числе ребенок
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В массовом ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек, в том числе ребенок 

ТАСС 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Массовая дорожная авария произошла вечером в понедельник на юге Санкт— Петербурга. В результате медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим, в том числе одной девочке десяти лет, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"По предварительной информации, на Витебском проспекте [200 м до съезда на Московское шоссе] произошло столкновение пяти транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП пострадало пять человек, [среди них] девочка 10 лет", — говорится в сообщении.
Четырех человек, в том числе ребенка, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался.
По факту случившегося проводится проверка.
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