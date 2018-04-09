В массовом ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек, в том числе ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. / ТАСС /. Массовая дорожная авария произошла вечером в понедельник на юге Санкт— Петербурга. В результате медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим, в том числе одной девочке десяти лет, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"По предварительной информации, на Витебском проспекте [200 м до съезда на Московское шоссе] произошло столкновение пяти транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП пострадало пять человек, [среди них] девочка 10 лет", — говорится в сообщении.

Четырех человек, в том числе ребенка, госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался.

По факту случившегося проводится проверка.