В России вводится новый штраф для водителей 

Сотрудникам Федеральной таможенной службы РФ уже в ближайшее время хотят дать право останавливать автомобили для проверки наряду с ГИБДД. Штраф за неподчинение этому требованию составит от 500 до 800 рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Как отмечается, должностные лица таможенных органов получат право сами рассматривать дела о соответствующих административных правонарушениях. Документ уже был поддержан комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, который рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении этот законопроект. Право досмотра автомобилей таможенники получат только в приграничных регионах РФ. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой чиновника, знакомого с ситуацией, законопроект позволит ловить людей с санкционными товарами, которые ввозят их из соседних стран. На данный момент таможенники не имеют права останавливать машину самостоятельно. Для выполнения этой работы им приходится привлекать сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Согласно поправкам, теперь водителей будут лишать прав в случае выявления 0,3 грамма спирта (= одна рюмка водки) в крови. Ранее ответственность наступала только при выявлении опьянения с помощью алкотестера.