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Побоище с тележками в «Пятерочке» попало на видео
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Побоище с тележками в «Пятерочке» попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В одном из магазинов сети «Пятерочка» в подмосковных Люберцах произошла драка со стрельбой между посетителями и охранниками. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Драка началась в торговом зале между покупателями и сотрудниками ЧОП. В качестве подручных средств в схватке использовали продуктовые тележки.
Нападавшие, по данным полиции, задержаны. По факту случившегося проводится проверка.
В конце марта покупатели устроили давку в магазине сети «Магнит» в Краснодаре. Люди ворвались в помещение супермаркета и набросились на груду товаров, отталкивая друг друга и ругаясь.
В апреле также в одном из краснодарских «Магнитов» рухнул большой стеллаж с напитками. Местные жители предположили, что в произошедшем виновны сотрудники магазина.
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