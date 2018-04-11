Побоище с тележками в «Пятерочке» попало на видео

В одном из магазинов сети «Пятерочка» в подмосковных Люберцах произошла драка со стрельбой между посетителями и охранниками. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ

Драка началась в торговом зале между покупателями и сотрудниками ЧОП. В качестве подручных средств в схватке использовали продуктовые тележки.

Нападавшие, по данным полиции, задержаны. По факту случившегося проводится проверка.

В конце марта покупатели устроили давку в магазине сети «Магнит» в Краснодаре. Люди ворвались в помещение супермаркета и набросились на груду товаров, отталкивая друг друга и ругаясь.

В апреле также в одном из краснодарских «Магнитов» рухнул большой стеллаж с напитками. Местные жители предположили, что в произошедшем виновны сотрудники магазина.