Появилось видео с места драки охраны с посетителями магазина в Люберцах 

Сотрудники полиции задержали несколько человек, напавших на охрану магазина на улице Попова в Люберцах. Очевидцы событий выложили видеозапись с места инцидента в Сеть.
По данным местного управления МВД, один из охранников в результате драки получил телесные повреждения и попал в больницу.
Митрофанова на против детского садика. Трое в клумбе с браслетами за спиной. Предварительно, совершено ограбление в Пятерочке. Есть пострадавшие. Перехват был.
Публикация от Мои Люберцы %F0%
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9 Апр 2018 в 8:40 PDT Нападавших доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
Молодой человек и его мать, ставшие объектом нападения на улице Гарибальди в Москве, не пустили агрессора в жилой дом. Вероятно, это и спровоцировало конфликт, сообщили очевидцы корреспонденту «360».