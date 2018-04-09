Под Петербургом обстреляли автобус с людьми

В автобусе находились 10 человек. В результате случившегося пострадал водитель, его госпитализировали с пулевым ранением лопаток. По информации РЕН ТВ, медики расценивают состояние водителя как удовлетворительное.

По факту случившегося ведется проверка. Подробности устанавливают. Вооруженных хулиганов разыскивают.