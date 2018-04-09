Под Петербургом обстреляли автобус с людьми 

Микроавтобус Ford Transit с пассажирами обстреляли в городе Сосновый бор Ленинградской области. Неизвестные на Mitsubishi Lancer стреляли, предположительно, из травматического оружия, сообщает ТАСС.
В автобусе находились 10 человек. В результате случившегося пострадал водитель, его госпитализировали с пулевым ранением лопаток. По информации РЕН ТВ, медики расценивают состояние водителя как удовлетворительное.
По факту случившегося ведется проверка. Подробности устанавливают. Вооруженных хулиганов разыскивают.
Ранее «Ридус» писал, что осенью неизвестные обстреляли автобус с пассажирами, который курсировал в районе улицы Краснодарская московского района Люблино. Как сообщили очевидцы, в результате никто не пострадал.