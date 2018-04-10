На Ибрагимова и Ямашева ограничат движение

С сегодняшнего дня на проспектах Ибрагимова и Ямашева вводится ограничение движение. Оно продлится до 20 апреля.

Ограничение на Ямашева будет действовать у дома №28б и на въезде на транспортную развязку около дома №20.

Временные неудобства связаны со строительством канализации. Водителей просят следовать требованиям дорожных знаков.

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