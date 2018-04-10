Гаишники изменили правила оказания медпомощи пострадавшим при ДТП

В экзаменационные билеты для будущих водителей внесены изменения, касающиеся правил оказания медпомощи пострадавшим при ДТП, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 10 апреля.

ГИБДД пошли навстречу ассоциации автошкол и специалистам НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава , указавшим на противоречия между прошлой редакцией правил и реальными требованиями врачей, отраженными в памятках МЧС

К примеру, пострадавшему при открытом переломе конечностей с артериальным кровотечением, согласно прежним правилам ГИБДД, требовалось наложить жгут выше раны на месте перелома, что только усугубляет страдания или может привести к дополнительным повреждениям.

Другая ошибка была в самом вопросе о том, как определить признаки жизни пострадавшего. «Определение признаков жизни исключительно по пульсу — это отголоски советской медицины. Европейские исследования давно показали, что в 44 процентах случаев водители ошибаются и могут, к примеру, принять свой собственный пульс за пульс пострадавшего, — пояснил изданию член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в России Леонид Дежурный. — Поэтому западные и российские специалисты рекомендуют ориентироваться прежде всего по дыханию».

Изменения внесены также в несколько других вопросов, касающихся медпомощи: об извлечении инородного тела из дыхательных путей, помощи при термическом ожоге, сердечно-легочной реанимации, извлечении пострадавшего из салона автомобиля.

«Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку «экзамен сдан», но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками, — отметила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева . — Это путало начинающих водителей. Память — штука коварная: кто знает, что человек вспомнит в стрессовой ситуации. Мы поэтому и забили тревогу».

Новые экзаменационные билеты уже доступны на сайте ГИБДД и загружены в информационную систему ФИС ГИБДД. В региональные подразделения направлены разъяснения по поводу их применения.