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Гаишники изменили правила оказания медпомощи пострадавшим при ДТП
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Гаишники изменили правила оказания медпомощи пострадавшим при ДТП 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
В экзаменационные билеты для будущих водителей внесены изменения, касающиеся правил оказания медпомощи пострадавшим при ДТП, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 10 апреля.
В ГИБДД пошли навстречу ассоциации автошкол и специалистам НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, указавшим на противоречия между прошлой редакцией правил и реальными требованиями врачей, отраженными в памятках МЧС.
К примеру, пострадавшему при открытом переломе конечностей с артериальным кровотечением, согласно прежним правилам ГИБДД, требовалось наложить жгут выше раны на месте перелома, что только усугубляет страдания или может привести к дополнительным повреждениям.
Другая ошибка была в самом вопросе о том, как определить признаки жизни пострадавшего. «Определение признаков жизни исключительно по пульсу — это отголоски советской медицины. Европейские исследования давно показали, что в 44 процентах случаев водители ошибаются и могут, к примеру, принять свой собственный пульс за пульс пострадавшего, — пояснил изданию член межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в России Леонид Дежурный. — Поэтому западные и российские специалисты рекомендуют ориентироваться прежде всего по дыханию».
Изменения внесены также в несколько других вопросов, касающихся медпомощи: об извлечении инородного тела из дыхательных путей, помощи при термическом ожоге, сердечно-легочной реанимации, извлечении пострадавшего из салона автомобиля.
«Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку «экзамен сдан», но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками, — отметила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. — Это путало начинающих водителей. Память — штука коварная: кто знает, что человек вспомнит в стрессовой ситуации. Мы поэтому и забили тревогу».
Новые экзаменационные билеты уже доступны на сайте ГИБДД и загружены в информационную систему ФИС ГИБДД. В региональные подразделения направлены разъяснения по поводу их применения.
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