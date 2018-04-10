ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на права

Ранее в начале года Минздрав обратил внимание на несоответствие методов оказания медпомощи пострадавшим при ДТП, которым учили в автошколах, содержанию ответов в билетах на экзамене. К примеру, в вопросе о том, как оказывать первую помощь при открытом переломе конечностей, сопровождающимся кровотечением, правильным считался вариант «с наложением жгута выше раны на месте перелома». При том, что в действительности такие действия могут только усугубить страдания пострадавшего или стать причиной причинения ему дополнительных повреждений.

ГИБДД с этим согласилась, указывает «Коммерсант». В итоге этот вопрос был заменен методами оказания первой помощи при «отморожении и переохлаждении».

Другую ошибку выявили в вопросе определения наличия пульса на сонной артерии пострадавшего. Правильным считался следующий ответ: «три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей». Однако специалисты усомнились, что кандидат в водители в силах достоверно определить признаки жизни по пульсу, ведь он не медик. Поэтому правильнее спрашивать о том, как проверять дыхание.

Кроме того, изменения претерпели вопросы о том, как извлечь инородное тело из дыхательных путей пострадавшего, в каких случаях нужно извлекать пострадавшего из салона автомобиля, какую помощь нужно оказывать при признаках термического ожога, как правильно располагать руки при сердечно-легочной реанимации.

Разъяснения по поводу применения новых экзаменационных билетов уже направлены в региональные подразделения ГИБДД.

Напомним, при теоретическом экзамене по ПДД кандидат в водители должен правильно ответить на 20 вопросов одного из 40 билетов. Допускается сделать две ошибки, но в таком случае будут даны еще 10 дополнительных вопросов. Любая ошибка влечет за собой переэкзаменовку.