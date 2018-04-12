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ГИБДД после критики изменила экзаменационные билеты на водительские права
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ГИБДД после критики изменила экзаменационные билеты на водительские права 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: MotorPage.ru
ГИБДД скорректировала экзаменационные билеты для будущих водителей. Они изменены в части вопросов, касающихся медицинской темы, сообщили ТАСС в МВД РФ. Новые вопросы опубликованы на сайте Госавтоинспекции.
«Корректировка комплекта задач была осуществлена по итогам рассмотрения ряда обращений профессионального сообщества, считающих, что вопросы содержат не вполне корректную информацию в части оказания первой помощи. В целях подготовки объективного экзаменационного материала для сдачи в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции было запрошено мнение одного из головных учреждений в области оказания первой помощи — Федерального медико-биологического агентства России — о достоверности уточненной редакции вопросов и ответов. По результатам экспертизы представленные сведения были признаны корректно составленными», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, всего обновлено 15 вопросов, касающихся оказания первой помощи пострадавшим. «К примеру, изменения внесены в вопросы о том, как извлечь инородное тело из дыхательных путей пострадавшего, в каких случаях нужно извлекать пострадавшего из салона автомобиля, какую помощь нужно оказывать при признаках термического ожога, как правильно располагать руки при сердечно-легочной реанимации», — добавил представитель МВД.
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