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Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 46,4%
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Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 46,4% 

RT на русском 1 час назад
Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
По имеющимся данным, за первые два месяца рост составил 46,4% в годовом выражении, до 34,6 тыс. штук.
В денежном эквиваленте импорт увеличился на 19,3%, до $825 млн  Импорт грузовых автомобилей за этот же период снизился на 4,3%, до 2,3 тыс. единиц, а в деньгах вырос на 17,1% ($288 млн).
Ранее ФАН сообщало, что названы самые популярные автомобильные марки в России.
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