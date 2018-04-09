Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале вырос на 46,4%

Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Федеральную таможенную службу

По имеющимся данным, за первые два месяца рост составил 46,4% в годовом выражении, до 34,6 тыс. штук.

В денежном эквиваленте импорт увеличился на 19,3%, до $825 млн Импорт грузовых автомобилей за этот же период снизился на 4,3%, до 2,3 тыс. единиц, а в деньгах вырос на 17,1% ($288 млн).

Ранее ФАН сообщало, что названы самые популярные автомобильные марки в России.