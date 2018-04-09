В Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в служебный автобус

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости Полиция в Ленобласти разыскивает водителя иномарки, который из хулиганских побуждений выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в автобус служебной развозки в городе Сосновый Бор, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в полицию около 17.35 мск. Отмечалось, что неизвестный водитель Mitsubishi Lancer в районе дома 64 на проспекте Героев выстрелил по автобусу Ford Transit , осуществлявшему служебную развозку.

"В ходе выезда было установлено, что в результате стрельбы пострадал 48-летний водитель автобуса, находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль злоумышленника, установлен владелец, ведется его розыск, дополняется в сообщении.