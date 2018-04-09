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В Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в служебный автобус
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В Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в служебный автобус 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Полиция в Ленобласти разыскивает водителя иномарки, который из хулиганских побуждений выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в автобус служебной развозки в городе Сосновый Бор, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в полицию около 17.35 мск. Отмечалось, что неизвестный водитель Mitsubishi Lancer в районе дома 64 на проспекте Героев выстрелил по автобусу Ford Transit, осуществлявшему служебную развозку.
"В ходе выезда было установлено, что в результате стрельбы пострадал 48-летний водитель автобуса, находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России ("Хулиганство"). В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль злоумышленника, установлен владелец, ведется его розыск, дополняется в сообщении.
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