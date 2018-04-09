Один из погибших в аварии канадской команды переопознан

Страшная трагедия в Канаде. 14 человек погибли в ДТП хоккейной команды

Защитник Ксавьер Лабелль был ошибочно признан умершим в аварии, в которой погибло 15 игроков команды «Гумбольдт Бронкос». Следователи приняли его за вратаря команды Паркера Тобена. Об этом сообщил представитель министерства юстиции Саскачевана Дрю Уилби. По его словам, семья Лабелля, которая уже начала готовиться к похоронам, приняла извенения коронеров.

— Многие из этих мальчиков выглядели одинаково, — приводит TSN слова Уилби. — Перед плей-офф она все выкрасились в один цвет. Они очень похожи атлетическим строением тела. Приношу наши искренние извинения, в частности семье Тобена, за печальную новость, которую они получили вчера.