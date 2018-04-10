В Санкт-Петербурге трамвай с пассажирами развалился на ходу

Трамвай сошел с рельсов и вылетел на проезжую часть в Петербурге. Инцидент произошел в Невском районе города. Кадры происшествия с видеорегистратора выложил в Сеть один из водителей, сообщает « НТВ ».

На записи видно, что трамвай на полном ходу начинает терять колесные пары. После этого вагоны слетают с рельсов на проезжую часть, перегородив проезд остальным автомобилям. В салоне трамвая при этом находятся несколько пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники «Горэлектротранса», обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о подобном случае, который также произошел в Санкт-Петербурге. В районе Автово сошел с рельсов трамвай, тем самым перекрыв трамвайное сообщение. ЧП произошло в районе кладбища Красненького и проспекта Стачек. Трамвай пытался развернуться при заходе в депо.

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