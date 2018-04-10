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ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД
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ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Правоохранительные органы, в чьи обязанности входит контроль дорожного движения, поменяли содержание экзаменационных билетов для сдающих на права автомобилистов из‐за ошибки, которая касалась пунктов об извлечении пострадавших в ДТП из салона автомобиля. О переменах в контрольных вопросах сообщил «Коммерсант».
Ранее в этом году Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с указанием о том, что некоторые вопросы в билетах не соответствуют инструкциям МЧС по спасению пострадавших в результате дорожных происшествий. Ошибка уже долгое время присутствовала в экзаменационных билетах, сотрудники ведомства на экзаменах нередко сообщали о том, какой ответ сдающие на права должны выбрать в качестве правильного.
В качестве примера эксперты называют вопрос об оказании первой помощи человеку с открытым переломом конечностей. Несмотря на то, что наложение жгута в место перелома строго противопоказано в подобной ситуации, на экзамене правильным был именно этот вариант.
Еще один недочет коснулся билета, где следует указать метод определения пульса у пережившего аварию. По мнению специалистов МААШ далеко не все водители обладают опытом выявления наличия пульса, более надежным индикатором в этом вопросе выступает дыхание пострадавшего.
Обновленная база билетов была размещена в информационной системе ФИС ГИБДД.
На прошлой неделе правительственной организацией обсуждалась возможность внедрения алкозамков и других средств для повышения безопасности водителей и пассажиров автомобильных транспортных средств.
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