ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей 

Госавтоинспекция исправила ошибки в билетах для сдачи экзамена на получение водительских прав. Это было сделано после замечаний Минздрава. В прошлой редакции ответы на вопросы об оказании первой помощи противоречили памяткам МЧС. Так, недочеты специалисты нашли в вопросах о методах извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при ожоге и правилах реанимации. Например, была обнаружена ошибка в вопросе об определении пульса на сонной артерии. По мнению специалистов, если производить действия так, как это описано в билетах, то нельзя будет достоверно определить признаки жизни, и лучше спрашивать будущих водителей о том, как проверять дыхание. Новые билеты уже загружены в систему ГИБДД и опубликованы на сайте ведомства.