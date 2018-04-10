Водитель иномарки выстрелил в служебный автобус в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают водителя иномарки, который выстрелил в городе Сосновый Бор, как предполагается, из пневматического оружия в автобус, который занимается служебной развозкой. Об этом в понедельник сообщила пресс‐служба регионального ГУМВД РФ.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в полицию около 17.35 по московскому времени. Уточнялось, что неизвестный водитель иномарки Mitsubishi Lancer на проспекте Героев в районе дома 64 выстрелил по автобусу Ford Transit , который осуществлял служебную развозку.

Также в сообщении говорится об одном пострадавшем. Им стал

48-летний

водитель автобуса. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пассажиры, находившиеся в момент инцидента в автобусе не пострадали.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного Кодекса России («Хулиганство»).

В результате проведенных

оперативно-разыскных

мероприятий, полицейскими был обнаружен автомобиль злоумышленника. Владелец иномарки установлен и в настоящее время ведется его розыск.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 апреля, около 20:00 в Назрановском районе Республики Ингушетия, неизвестными был обстрелян из автоматов автомобиль.