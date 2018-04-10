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Водитель иномарки выстрелил в служебный автобус в Ленобласти
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Водитель иномарки выстрелил в служебный автобус в Ленобласти 

360tv.ru 8 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают водителя иномарки, который выстрелил в городе Сосновый Бор, как предполагается, из пневматического оружия в автобус, который занимается служебной развозкой. Об этом в понедельник сообщила пресс‐служба регионального ГУМВД РФ.
По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в полицию около 17.35 по московскому времени. Уточнялось, что неизвестный водитель иномарки Mitsubishi Lancer на проспекте Героев в районе дома 64 выстрелил по автобусу Ford Transit, который осуществлял служебную развозку.
Также в сообщении говорится об одном пострадавшем. Им стал
48-летний
водитель автобуса. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пассажиры, находившиеся в момент инцидента в автобусе не пострадали.
По данному факту сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного Кодекса России («Хулиганство»).
В результате проведенных
оперативно-разыскных
мероприятий, полицейскими был обнаружен автомобиль злоумышленника. Владелец иномарки установлен и в настоящее время ведется его розыск.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 апреля, около 20:00 в Назрановском районе Республики Ингушетия, неизвестными был обстрелян из автоматов автомобиль.
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